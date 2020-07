Serie A, Udinese-Juventus: Sarri sceglie Bentancur, Gotti con Nestorovski dal 1′ (Di giovedì 23 luglio 2020) Alle ore 19,30 la Juventus sarà ospite dell'Udinese.I bianconeri guidati da Maurizio Sarri hanno l'opportunità di chiudere con tre giornate d'anticipo il campionato, una vittoria permetterebbe infatti ai piemontesi di conquistare il nono scudetto di fila. Ecco le formazioni ufficialiUdinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski. A disposizione: Perisan, Andrade, Samir, Stryger Larsen, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Oviszach, Compagnon, Lirussi, De MaioJuventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey,Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Pjanic, Douglas Costa, Matuidi, Cuadrado, Demiral, Olivieri, Muratore, ... Leggi su mediagol

I friulani non battono la Juve in casa da 10 anni e nelle ultime 8 partite in Serie A sono arrivate sette vittorie e un pareggio per la Vecchia Signora. Il bilancio complessivo di Udinese-Juventus è ...