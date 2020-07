Serie A, ecco il pallone ufficiale della stagione 2020-21 (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA - Nike Flight Serie A . Questo è il nome del nuovo pallone ufficiale della Serie A per la stagione 2020-21 che sarà utilizzato sui campo di Serie A TIM , Coppa Italia , Supercoppa italiana e ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Inter, ecco #Conte: 'La #Juve è la migliore, guardiamo a loro' - IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - SerieA : Questa sera via alla 33ª giornata di #SerieATIM. Ecco la programmazione completa. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega… - AidyDews : RT @cmdotcom: #SerieA, UFFICIALE: ecco il pallone per la stagione 2020/21 FOTO - ilRomanistaweb : ??Il primo pallone dotato della nuova tecnologia #AerowSculp sarà il protagonista della prossima #SerieA. È caratter… -