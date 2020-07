Revisione auto: procedura, costo e multe (Di giovedì 23 luglio 2020) La Revisione dell’autovettura è un controllo imposto su tutti i veicoli dal Codice della Strada al fine di controllare se il mezzo è idoneo per la circolazione o meno. A partire dal 2018, sono state introdotte alcune novità per recepire la direttiva europea, a partire da chi effettua i controlli. Infatti, il personale deve avere un elevato livello di capacità e competenze, e deve essere indipendente dal centro revisioni. La figura in questione è il responsabile tecnico della Revisione. Inoltre, il certificato di Revisione, deve riportare il chilometraggio dell’auto al momento della Revisione, le carenze riscontrate, il risultato e la data della successiva Revisione. Come si effettua la Revisione del ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Revisione auto: procedura, costo e multe - LuceverdeMilano : ??#Covid-19 SCADENZE #auto ?? #Bollo #Patenti #Revisione #Auto e #MezziPesanti #Foglirosa ? informazioni pratiche… - LuceverdeRoma : ??#Covid-19 SCADENZE #auto ?? #Bollo #Patenti #Revisione #Auto e #MezziPesanti #Foglirosa ? informazioni pratiche… - Auto_Aziendali : Nella situazione di #emergenza che stiamo vivendo diventa sempre più d’attualità la necessità di una revisione dell… - LuceverdeMilano : ??#Covid-19 SCADENZE #auto ?? #Bollo #Patenti #Revisione #Auto e #MezziPesanti #Foglirosa ? informazioni pratiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Revisione auto Senza revisione auto dopo la pandemia: multa e rivalsa ClubAlfa.it Rodin Cars Fzed, come farsi la Formula 1 senza essere piloti

L'idea dell'imprenditore australiano David Dicker, è davvero insolita, ma per niente scollegata da una realtà - quella dei super ricchi super appassionati della velocità - che può offrire interessanti ...

Invalidità civile: pagamento e benefici anche con verbale scaduto? Istruzioni Inps

Nessun problema per le agevolazioni Legge 104 in caso di verbale sanitario scaduto causa sospensione dei centri medico legali a seguito dell’emergenza COVID-19, invalidità civile compresa. Questo è qu ...

L'idea dell'imprenditore australiano David Dicker, è davvero insolita, ma per niente scollegata da una realtà - quella dei super ricchi super appassionati della velocità - che può offrire interessanti ...Nessun problema per le agevolazioni Legge 104 in caso di verbale sanitario scaduto causa sospensione dei centri medico legali a seguito dell’emergenza COVID-19, invalidità civile compresa. Questo è qu ...