Proroga dell'emergenza, Fontana contrario: 'Non è giustificata, la questione ormai è superata' (Di giovedì 23 luglio 2020) Mentre il Governo pensa a Prorogare lo stato di emergenza in scadenza il 31 luglio, al 31 dicembre, o al limite al 31 ottobre, c'è chi non è d'accordo, in particolare la Lega e anche il governatore ... Leggi su leggo

