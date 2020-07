Polaroid Now è la migliore fotocamera istantanea del momento (Di giovedì 23 luglio 2020) Provare una nuova Polaroid è indubbiamente affascinante. Accendere la nuova Polaroid Now è un tuffo al cuore perché segna il ritorno dello storico marchio dopo decenni di fallimenti e tribolazioni. Dallo stop alla produzione di pellicole istantanee del 2008 al rilancio da parte di Impossibile Project del 2017 con Polaroid Originals, la fotocamera Now è il primo prodotto ufficiale di Polaroid a tornare sul mercato a 30 anni di distanza dall'ultimo modello. Ma, dopo 82 anni di storia segnata essenzialmente da un unico prodotto rivisto e corretto nel corso del tempo, ha ancora senso scattare con una Polaroid? Nell'era dei social, di Instagram e di TikTok c'è ancora spazio per la fotografia istantanea? Se mettiamo da parte il fatto che il ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Polaroid Now Polaroid Now è la migliore fotocamera istantanea del momento, ma ne abbiamo ancora bisogno? GQ Italia I gadget tech (e non solo) più belli dell'estate 2020

I gadget tecnologici dell'estate sono il massimo che si possa desiderare, perché all'utilità che contraddistingue il tech uniscono fogge più divertenti, colorate e waterproof di quelle che siamo solit ...

I gadget tecnologici dell'estate sono il massimo che si possa desiderare, perché all'utilità che contraddistingue il tech uniscono fogge più divertenti, colorate e waterproof di quelle che siamo solit ...