Pioli “Speravo nel rinnovo, ora vinciamole tutte” (Di giovedì 23 luglio 2020) CARNAGO (ITALPRESS) – “Fatico a non pensarci, è quello che desideravo e speravo. Ma domani è una partita importante per il nostro futuro, devo rimanere concentrato su questa stagione e solo poi penserò al prossimo anno”. Stefano Pioli affronterà l’Atalanta domani sera a San Siro forte di aver rinnovato il suo contratto con il Milan per due anni. I risultati post-lockdown hanno convinto la dirigenza rossonera, ma di fronte domani c’è la squadra di Gasperini, al momento seconda in classifica e insieme ai rossoneri tra i migliori dalla ripresa del campionato: “C’è voglia di fare bene domani sera – dice Pioli in conferenza stampa – E’ evidente che siamo una squadra in una condizione ideale, ma dobbiamo insistere e non accontentarci. Dobbiamo provare a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

