Pioli: “In termini statistici l’Atalanta è tra le prime del campionato. Vogliamo fare bene” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tecnico del Milan Stefano Pioli, fresco di rinnovo con i colori rossoneri fino al 2022, ha parlato alla vigilia della gara di domani sera a San Siro, tra Milan e Atalanta. Il Milan non batte l’Atalanta in casa dal gennaio 2014: “Sì, anche se sappiamo bene l’importanza del match, non serviva questo dato. Vogliamo che questo periodo continui il più a lungo possibile. L’Atalanta è prima in quasi tutte le statistiche del campionato, ma noi stiamo bene e Vogliamo fare una grande partita”. Pioli ha fatto il punto della situazione rispetto alla pessima figura fatta nella gara d’andata: “Siamo cambiati tanto rispetto all’andata, quella era stata una gara particolarmente negativa per noi e positiva per loro. Hanno segnato ... Leggi su alfredopedulla

