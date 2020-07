Piacenza, estorsioni, spaccio e pestaggi: la caserma degli orrori (Di giovedì 23 luglio 2020) Ne era sicuro, l’appuntato Giuseppe Montella, 37 anni, detto «Peppe», il capo della banda: «A noi non arriveranno mai». Era certo che i misfatti della caserma Levante di via Caccialupo, in pieno centro a Piacenza, non sarebbero mai stati scoperti, che nessuno avrebbe mai fermato l’associazione a delinquere che governava lo spaccio nella città con pestaggi, arresti fasulli, minacce ed estorsioni. E, invece, il giro di torture, estorsioni e spaccio è stato scoperto, e ha portato a sei militari arrestati più altri quattro sottoposti a misure cautelari, a cui si aggiungono dodici persone finite sotto inchiesta di cui sette in manette, quattro ai domiciliari e uno denunciato a piede libero. La caserma di Piacenza è stata sequestrata: si tratta di un caso unico in Italia. Leggi su vanityfair

NicolaPorro : Sequestrata una #caserma dei #Carabinieri a #Piacenza dove pare si tenessero torture ed estorsioni.I 2?? grandi sco… - LaStampa : Sei militari arrestati a #Piacenza. Sequestrata la loro sede, l’Arma dei #Carabinieri è sotto choc. #23luglio… - pantycat : RT @DarioBallini: Insomma, pare che a Piacenza una caserma dei Carabinieri fosse il centro nevralgico di robe tipo spaccio, violenze, tortu… - laurivirgola : RT @DarioBallini: Insomma, pare che a Piacenza una caserma dei Carabinieri fosse il centro nevralgico di robe tipo spaccio, violenze, tortu… - guttolo : [BREAKING NEWS] Pubblicato libro di barzellette sui carabinieri aggiornato con i capitoli su spaccio ed estorsioni… -