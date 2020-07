Noemi, condannati i due fratelli pistoleri: 18 anni ad Armando, 14 anni ad Antonio (Di giovedì 23 luglio 2020) condannati Armando e Antonio Del Re, rispettivamente a 18 anni e 14 anni di carcere. Sono stati ritenuti responsabili del ferimento della piccola Noemi in piazza Nazionale, a maggio del 2019, durante... Leggi su ilmattino

Diciotto anni di reclusione per Armando Del Re, accusato di avere aperto il fuoco in piazza Nazionale, sparando all'impazzata e colpendo anche la piccola Noemi, quattordici anni di reclusione per il f ...Condannati Armando e Antonio Del Re, rispettivamente a 18 anni e 14 anni di carcere. Sono stati ritenuti responsabili del ferimento della piccola Noemi in piazza Nazionale, a maggio del 2019, durante ...