Mike Tyson torna sul ring, c’è la data! E lo sfidante… (Di giovedì 23 luglio 2020) Iron Mike, alias Mike Tyson torna sul ring. Il campione ha fatto sapere che tornerà a combattere a 54 anni e devolverà il ricavato in beneficenza. Durante lo show radiofonico ‘Young Money’ del rapper Lil Wayne, Mike Tyson aveva annunciato il suo ritorno sul ring, questa volta per beneficenza. Il campione aveva fatto sapere di essere in ottima forma e di essere pronto a firmare il contratto che lo riporterà a combattere all’età di 54 anni. Mike inoltre aveva fatto sapere che i soldi che guadagnerà li spenderà per aiutare i bisognosi. A settimane di distanza dall’annuncio arriva la conferma ufficiale: il prossimo 12 settembre Tyson sarà sul ... Leggi su newsmondo

