**Migranti: Salvini, ‘ultimi focolai Coronavirus in Italia grazie a questa gente'** (Di giovedì 23 luglio 2020) Lampedusa, 23 lug. (Adnkronos) - "In tempo di virus gli ultimi focolai sono tutti arrivati grazie a questa gente (i migranti, ndr). La politica di questo governo è doppiamente criminale". A dirlo all'Adnkronos è stato Matteo Salvini oggi a Lampedusa. Leggi su liberoquotidiano

