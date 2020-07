Mennuni-Pelosi: Parco Nemorense riapre ma ancora trascurato (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Il Parco Virgiliano di via Nemorense, realizzato negli anni trenta dal famoso architetto Raffaele De Vico, in poco meno di 90 giorni, a coronamento dell’edilizia convenzionata a favore dei dipendenti dello stato sorta nel quartiere doveva essere inaugurato e restituito ai cittadini gia’ da maggio, dall’11 novembre scorso, dopo un susseguirsi di ritardi e di annunci di inaugurazioni, oggi finalmente viene restituito ai cittadini del quartiere.” “Nei sopralluoghi realizzati, abbiamo visto che ad oggi non e’ cambiato quasi nulla, le problematiche riscontrate all’interno del Parco sono le stesse, a parte un po’ di ghiaia polverosa sparsa per i viali, il verde e’ rimasto trascurato per non parlare della pulizia del laghetto, del mancato rifacimento ... Leggi su romadailynews

Roma, 21 lug. (askanews) - "Ogni giorno riceviamo telefonate e denunce da parte dei cittadini del quartiere Trieste-Salario arrivato ormai allo sfinimento. La notte non si possono più lasciare le fine ...

