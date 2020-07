Lombardia, in 24 ore 51 contagi da Coronavirus e un morto: solo 17 pazienti in terapia intensiva (Di giovedì 23 luglio 2020) Lombardia, in 24 ore 51 contagi da Coronavirus e un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 51 nuovi positivi in Lombardia. Stando al bollettino diramato dalla Regione, i pazienti in terapia intensiva sono 17 mentre quelli ricoverati con sintomi lievi sono 149. Nell’ultimo giorno è deceduta una persona, per un totale di 16.798 morti da inizio pandemia. Il bollettino dell’emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato ad oggi, mercoledì 22 luglio. In tutta la regione, nelle ultime 24 ore, sono 51 i nuovi cittadini trovati positivi al Covid (di cui 16 a seguito di test sierologico e 22 debolmente positivi) su 5.361 tamponi effettuati. In totale, in ... Leggi su limemagazine.eu

RegLombardia : #LNews Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+164) e nessun nuovo caso a Como e Lecco Report completo rig… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, 51 nuovi contagi e un decesso nelle ultime 24 ore. DIRETTA - fanpage : Il bollettino lombardo di oggi - CasatiSilvano : RT @MilanoinAzione1: Oggi alle ore 18 sulla pagina Facebook della Lombardia in Azione, va in onda la prima puntata della #Programmazione. O… - MilanoinAzione1 : Oggi alle ore 18 sulla pagina Facebook della Lombardia in Azione, va in onda la prima puntata della #Programmazione… -