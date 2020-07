L’Europarlamento: «No all’accordo tra gli Stati senza più fondi per il bilancio Ue» (Di giovedì 23 luglio 2020) Il parlamento europeo non darà la sua approvazione al bilancio 2021-2027 senza un accordo sulla riforma del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea che includa l’introduzione di nuove risorse entro la fine del prossimo settennato che sono ritenute necessarie a coprire i costi dei rimborsi del «Recovery fund» approvato solo pochi giorni fa dal consiglio europeo dei capi di stato e di governo. I 465 VOTI A FAVORE, (150 contrari, 67 astensioni) alla mozione di maggioranza presentata ieri dai popolari … Continua L'articolo L’Europarlamento: «No all’accordo tra gli Stati senza più fondi per il bilancio Ue» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

