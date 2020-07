Interporto Campano, approvato bilancio 2019. (Di giovedì 23 luglio 2020) L'Assemblea dei Soci di Interporto Campano S.p.A. ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, il quale ha riportato un utile di ' 92.288 con un Patrimonio Netto di ' 54. Leggi su gazzettadinapoli

L'assemblea dei soci di Interporto Campano Spa ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, il quale ha riportato un utile di 92.288 euro con un patrimonio netto di 54.222.

