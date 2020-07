"Il Sud Italia è stato protetto da uno scudo genetico. Al Nord virus favorito" (Di giovedì 23 luglio 2020) La distribuzione geografica in Italia di certi geni importanti per regolare la risposta immunitaria potrebbe spiegare perché alcune regioni e alcune province sono state più duramente colpite dal nuovo coronavirus rispetto ad altre: i portatori di certi geni nel proprio Dna potrebbero essere più suscettibili a sviluppare la sindrome covid.Lo rivela un vasto studio pubblicato sull’International Journal of Molecular Sciences e coordinato da Antonio Giordano, dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine, Temple University, a Philadelphia e dell’Università di Siena; la possibilità era stata anticipata in un precedente lavoro dello stesso team nei mesi scorsi ma con la nuova ricerca si arricchisce di dettagli.“Questo studio - spiega Giordano all’ANSA - potrebbe generare un ... Leggi su huffingtonpost

