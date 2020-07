Il mio inferno, in quarantena senza più una casa (Di giovedì 23 luglio 2020) Quella drammatica notte le ha cambiato la vita, e quattro anni dopo l'incubo non è ancora finito. Elvira Spagnoli, 55 anni, non dimenticherà mai quella notte di agosto del 2016: un rumore ... Leggi su leggo

All’improvviso, sulla pagina Instagram di Mickey Rourke, appare la foto di Robert De Niro. Con un messaggio minaccioso e pieno di insulti a lui rivolto da Mickey in persona. «Ehi Robert De Niro, sì, s ...

Milan, da Giampaolo a Inzaghi, da Seedorf a Montella fino a Gattuso, Brocchi e Mihajlovic: dopo Allegri la panchina del Diavolo è un inferno

Marco Giampaolo – Dal 19 giugno 2019 all’8 ottobre 2019. 7 partite in Serie A (3 vittorie e 4 sconfitte), 1,29 punti a partita. Risultati: Esonerato. “Testa alta e giocare a calcio. Cercherò i risulta ...

