I videogiochi non rendono violenti: nuovo studio smentisce opinione diffusa (Di giovedì 23 luglio 2020) I migliori psicologi sono andati in difesa di videogiochi violenti come Call of Duty e Grand Theft Auto. Un’enorme indagine su 21.000 giovani in tutto il mondo ha scoperto che i giochi, anche quelli considerati violenti,non portano alla violenza o a tendenze aggressive. I politici hanno a lungo incolpato sangue, violenza e droghe nei giochi per radicalizzare le “menti disturbate” e promuovere “ideologie sinistre”. Dozzine di crimini violenti, tra cui sparatorie di massa negli Stati Uniti, sono stati collegati alle abitudini di gioco degli autori malati. Tuttavia, tali punti di vista non sono supportati dalla scienza, secondo un nuovo studio scritto da un team internazionale di ricercatori. I videogiochi come GTA o Call of Duty non portano a ... Leggi su italiasera

_Mdk7_ : Satanista a cui piacciono parecchio videogiochi, robe macabre, Juventus, teschi, cacca, disagio vario ed eventuale… - SARAWATlNEs : RT @EASYONGBOK: felix -si scotta sempre al mare -nonostante la protezione 50 -lui non dorme -gioca solo ai videogiochi -come ancora non sia… - EASYONGBOK : felix -si scotta sempre al mare -nonostante la protezione 50 -lui non dorme -gioca solo ai videogiochi -come ancora… - italiaserait : I videogiochi non rendono violenti: nuovo studio smentisce opinione diffusa - piedipalmati : ah e mi rubarono anche il gameboy color, il gameboy advance e il primo nintendo DS, non quello Lite, a quest'ora co… -

Ultime Notizie dalla rete : videogiochi non I videogiochi non rendono violenti: nuovo studio smentisce opinione diffusa Italia Sera World Team Tennis, Danielle Collins: “Non sapevo di non poter lasciare la bolla”

“Non mi è nemmeno passato per la testa. Sposteremo mari e monti per far sì che si giochi a Melbourne. Non vedo nessun scenario possibile per il quale l’Australian Open possa trasferirsi” ha detto ...

Speculazione edilizia a Milano, incubo sfratto per 600 inquilini: "Pensano solo al lurido denaro"

area giochi, parcheggio per biciclette e ascensori) non rispondono al "cambiamento" in corso a Milano e secondo la proprietà vanno riqualificati, buttati giù e ricostruiti. E così, mentre a ...

“Non mi è nemmeno passato per la testa. Sposteremo mari e monti per far sì che si giochi a Melbourne. Non vedo nessun scenario possibile per il quale l’Australian Open possa trasferirsi” ha detto ...area giochi, parcheggio per biciclette e ascensori) non rispondono al "cambiamento" in corso a Milano e secondo la proprietà vanno riqualificati, buttati giù e ricostruiti. E così, mentre a ...