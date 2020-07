Highlights e gol Lazio-Cagliari 2-1: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Lazio-Cagliari, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Allo Stadio Olimpico termina 2-1 per i biancocelesti che ribaltano una gara complicata. Vantaggio dei sardi con la rete di Simeone, poi nella ripresa i due gol della Lazio a firma di Milinkovic e Immobile. Grazie a questo successo i biancocelesti conquistano la matematica certezza della Champions. TABELLINO – Lazio-Cagliari 2-1 Leggi su sportface

Una partita davvero complicata per Lazio contro il Cagliari. Una partita spettacolare sin dai primi minuti con tantissime occasioni per entrambe le squadre, decisivi i portieri e in particolare il gio ...