Hello Neighbor 2 annunciato con un primo trailer (Di giovedì 23 luglio 2020) Hello Neighbor 2 è il sequel del gioco horror stealth che sicuramente farà piacere a tutti i fan. Avendo luogo direttamente dopo gli eventi dell'originale, i giocatori esploreranno un mondo aperto mentre cercano il misteriosamente scomparso Mr. Peterson (il vicino) e vengono perseguitati da un misterioso essere simile a un corvo."Benvenuti a Raven Brooks. Un luogo in cui le persone sono misteriosamente scomparse" recita la descrizione del gioco. Nei panni di Quinten, un giornalista locale che indaga sui casi di persone scomparse dovrete esaminare una serie di indizi che vi porteranno in una casa abbandonata. Scoprirete così che è occupata da un misterioso essere. Raccogliete tutto il vostro coraggio ed intrufolatevi nella casa per scoprire cosa succede.I giocatori esploreranno una casa abbandonata da brividi mentre sono ... Leggi su eurogamer

