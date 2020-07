Gattuso: “Non possiamo cazzeggiare in campo” – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso contro il Parma Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine del match perso contro il Parma. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni: «In questo momento diamo la sensazione di fare un buon calcio, ma di cazzeggiare un po’ troppo. Non possiamo farlo, nel calcio si fanno le cose fatte bene. Noi le stiamo facendo in questo modo qua, non fatemi ripetere la parola». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sscnapoli : ?? #Gattuso “Mi fa rabbia perdere una gara così. Il Parma non ha mai tirato in porta” ?? - sscnapoli : ?? #Gattuso “Questa è una squadra che non può occupare il settimo posto in classifica, dobbiamo fare meglio” ??… - FBiasin : Padre: 'Se dopo #Gattuso mandano via #Pioli pretendo di diventare amministratore delegato del #Milan: peggio non po… - liberatoferrara : RT @PSN1926: Gattuso finisce sul banco degli imputati: se la squadra non ha motivazioni è anche colpa sua @persemprena - levrierog : RT @antonio_gaito: #Gattuso a DAZN distrugge #Giua: 'Certo che con questo arbitro non siamo fortunati, è lo stesso di Lecce (rigore non dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso “Non 'O Ciuccio s'appresentaje a Mmarassi contr'ê crifune lucale i 'e scummaje 'e sanco IlNapolista