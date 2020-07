FdI a Conte: «Daremo le nostre chiavi di casa alla Merkel e non sappiamo come andrà a finire» (Di giovedì 23 luglio 2020) La sceneggiata dei grillini in aula a Montecitorio. Hanno accolto come una star il premier Conte prima del suo intervento sull’esito del Consiglio europeo. Applausi a favore delle telecamere, tutto come da copione. I deputati di maggioranza si sono alzati in piedi tributandogli una lunga standing ovation. Ma il loro gioco era fin troppo chiaro. E il capogruppo di FdI, Francesco Lollobrigida, li ha subito smascherati: «Consegneremo le nostre chiavi di casa a Merkel, a Rutte, non sappiamo come andrà a finire». Lollobrigida a Conte: «Lei non è stato eletto dal popolo» «Noi, non abbiamo sostenuto il Conte uno e il ... Leggi su secoloditalia

