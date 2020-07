Fable per Xbox Series X sarà annunciato oggi all'Xbox Games Showcase? (Di giovedì 23 luglio 2020) Il reboot di Fable, di cui si parla da parecchio tempo, potrebbe essere svelato oggi all'Xbox Games Showcase, secondo gli esperti del settore. Le speculazioni su una possibile rivelazione sono cresciute in queste settimane e le voci si sono rafforzate negli ultimi giorni.Ora è Daniel Ahmad, Senior Analyst presso Niko Partners, ad aver accennato al reveal del reboot di Fable durante lo show next-gen di Xbox Series X.Retwittando l'account Twitter ufficiale di Xbox, Ahmad ha detto che i fan saranno contenti dello show, prima di concludere dicendo "Fabled Xbox fan".Leggi altro... Leggi su eurogamer

botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: Il reveal di #Fable per #XboxSeriesX all'evento #XboxGamesShowcase sembra quasi sicuro. - Eurogamer_it : Il reveal di #Fable per #XboxSeriesX all'evento #XboxGamesShowcase sembra quasi sicuro. - Osi__X : Oggi mi aspetto da Xbox una conferenza di titoli first party, a partire da Halo, Hellblade, il nuovo Fable e Forza… - fable_89 : RT @EsattoC: ??AMATORIALE ITALIANO?? Ringraziamo il nostro amico Dario per aver scelto di condividere con noi questo video PRIVATISSIMO! In… - kpopWorldITALY : #BLACKPINK - How You Like That Music Core: -

Ultime Notizie dalla rete : Fable per Fable 4: il nuovo capitolo per Xbox Series X sarà annunciato questa sera? Justnerd.it Fable per Xbox Series X sarà annunciato oggi all'Xbox Games Showcase?

Il reboot di Fable, di cui si parla da parecchio tempo, potrebbe essere svelato oggi all'Xbox Games Showcase, secondo gli esperti del settore. Le speculazioni su una possibile rivelazione sono ...

Fable 4 annunciato oggi? Un insider potrebbe averlo confermato

Un Tweet dell'analista Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEX su Twitter e ResetERA) ha generato hype riguardo l'annuncio del nuovo Fable, apparentemente previsto per oggi durante lo show Xbox Games ...

Il reboot di Fable, di cui si parla da parecchio tempo, potrebbe essere svelato oggi all'Xbox Games Showcase, secondo gli esperti del settore. Le speculazioni su una possibile rivelazione sono ...Un Tweet dell'analista Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEX su Twitter e ResetERA) ha generato hype riguardo l'annuncio del nuovo Fable, apparentemente previsto per oggi durante lo show Xbox Games ...