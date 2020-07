Extreme Makeover: Home Edition lascia le famiglie in difficoltà? (Di giovedì 23 luglio 2020) Sarebbe scoppiato il caso sul web a proposito dell'ultima edizione dello storico programma Extreme Makeover: Home Edition, tornato in onda proprio quest'anno dopo ben 8 anni dalla sua ultima stagione trasmessa nel lontano 2016. Un vero e proprio reboot uguale nella forma ma innovativo e moderno nei contenuti, stavolta presentato dal conduttore e attore Tyler Fergurson e non più dallo storico volto del programma, Ty Pennington.Ciò che tuttavia avrebbe insospettito i telespettatori sarebbe la news circolata in rete soltanto qualche settimana fa, a seguito delle lamentele di una delle famiglie inserite nell'ultima edizione del docu-reality. Secondo quanto riportato da Countryliving.com, infatti, la produzione di Extreme Makeover: Home ... Leggi su blogo

Le case, una volta rinnovate dal programma, sarebbero molto più costose da mantenere, e metterebbero le famiglie economicamente in difficoltà Sarebbe scoppiato il caso sul web a proposito dell'ultima ...

