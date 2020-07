Covid e stato di emergenza: Conte alla Camera il 29 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Sulla situazione Covid in Italia il premier Giuseppe Conte riferirà nell'Aula della Camera il prossimo 29 luglio alle ore 9.30. La data delle comunicazioni del presidente del Consiglio in merito allo stato di emergenza e al contrasto dell'epidemia è stata decisa oggi pomeriggio dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. stato di emergenza. Zingaretti: 'PD sta col governo'. Lega: 'No a poteri speciali al premier' Sarà il Parlamento a decidere, come precisato da Conte, e il Partito Democratico è in linea con la posizione del premier. La ventilata proroga dello stato di emergenza, con il capo del governo ... Leggi su blogo

crippa5stelle : Oggi, l'Aula della Camera, ha dato un bel segnale e un importante messaggio al Paese. Infatti, all'unanimità, è st… - TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - MediasetTgcom24 : Arcelor Mittal, procura indaga per truffa Stato su cig Covid-19 #ArcelorMittal - Cerchia2004 : RT @alessandromunz2: @StefanoCaldoro @Corriere Caro @StefanoCaldoro @Corriere ha detto la verità quindi è stato scoperto il piano di bugie… - Adenuricfla : RT @janavel7: 'Il governo sparge infetti (i migranti, ndr) per giustificare lo stato d'emergenza' Salvini sparge parole infette per giustif… -