Consumo del suolo, rapporto Ispra: nel 2019 cemento e asfalto hanno occupato 57 km quadrati in più. L’allarme degli agricoltori (Di giovedì 23 luglio 2020) In Italia il Consumo di suolo non si ferma. Anzi, la corsa del cemento e dell’asfalto procede al ritmo di 2 metri quadrati al secondo. Il rapporto Ispra Snpa parla di 57 chilometri quadrati in più nel 2019, con la maglia nera al Veneto, ma record negativi anche per Roma, comune italiano con la maggiore quantità di territorio trasformato in un anno, un incremento di suolo artificiale di 108 ettari, superficie pari a 200 campi da calcio. Ma questi dati sono ancora più preoccupanti se collegati agli effetti che questo Consumo ha sull’agricoltura italiana. “L’ultima generazione è responsabile della perdita in Italia del 28 per cento della terra coltivata, ... Leggi su ilfattoquotidiano

