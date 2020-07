Calciomercato Sampdoria – Potrebbe tornare in patria un giocatore blucerchiato (Di giovedì 23 luglio 2020) Calciomercato Sampdoria – Al termine della stagione, Gonzalo Maroni Potrebbe tornare in patria, in Argentina. La notizia rimbalza oggi dal Sudamerica, dove il locale portale di notizie sportive tycsports.com riferisce che il procuratore del ragazzo avrebbe offerto il suo assistito all’Independiente. La Sampdoria, d’altra parte, non sembra intenzionata a confermare il trequartista dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Calciomercato Sampdoria – Potrebbe tornare in patria un giocatore blucerchiato Maroni non ha impressionato, diciamo così. Arrivato con premesse e promesse dal Boca Juniors la scorsa estate in ... Leggi su giornal

CentotrentunoC : #Calciomercato ???? | Spunta una nuova idea per il centrocampo del #Cagliari; si tratta di Karol #Linetty, il polacco… - rockett70 : RT @MontaldoLorenzo: Riflessioni post #sampdoriagenoa: a) è piuttosto evidente che ai giocatori della #sampdoria del senso di appartenenza… - MontaldoLorenzo : Riflessioni post #sampdoriagenoa: a) è piuttosto evidente che ai giocatori della #sampdoria del senso di appartenen… - calciomercato_m : SERIE A - Sampdoria-Genoa 1-2, al Grifone il derby della Lanterna - fritatalover : RT @MontaldoLorenzo: Frittatone #bereszynski-#colley, non basta #gabbiadini: le pagelle della #Sampdoria #sampdoriagenoa #sampgenoa #derby… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Calciomercato, Sampdoria perso primo obiettivo ClubDoria46.it Juve, Demiral atto II: sì al rodaggio Champions

TORINO - Un conto alla rovescia tira l’altro. Merih Demiral non vede l’ora di vincere il suo primo scudetto con la Juventus, ma in questo momento ha anche un altro grande obiettivo in testa: il ritorn ...

Sampdoria-Genoa, le formazioni ufficiali

La Sampdoria per la gloria cittadina, il Genoa anche per raggiungere la matematica salvezza: sono questi gli ingredienti di maggior gusto del derby di Genova in programma stasera. Le scelte di Ranieri ...

TORINO - Un conto alla rovescia tira l’altro. Merih Demiral non vede l’ora di vincere il suo primo scudetto con la Juventus, ma in questo momento ha anche un altro grande obiettivo in testa: il ritorn ...La Sampdoria per la gloria cittadina, il Genoa anche per raggiungere la matematica salvezza: sono questi gli ingredienti di maggior gusto del derby di Genova in programma stasera. Le scelte di Ranieri ...