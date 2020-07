Calciomercato Milan – Si lavora per confermare i big: avviati i contatti con gli agenti di Ibra, Rebic e Donnarumma (Di giovedì 23 luglio 2020) Prima il rinnovo di Stefano Pioli, ufficializzato nella serata di martedì, adesso è il turno dei giocatori che hanno permesso al Milan di risalire la china in classifica dopo la ripresa della Serie A. Foto Getty / Claudio VillaSette vittorie e due pareggi nelle nove partite post-lockdown, un bottino pazzesco che ha spinto i dirigenti rossoneri a mettere da parte l’idea Rangnick e confermare la fiducia a Pioli. Adesso tocca ai protagonisti in campo rinnovare il proprio contratto, a partire da Zlatan Ibrahimovic che tutti in società vogliono trattenere. Nei prossimi giorni il club formulerà la propria offerta di rinnovo, con l’obiettivo di far sì che lo svedese resti a Milanello anche nella prossima stagione. Francesco Pecoraro/Getty ImagesSono stati ... Leggi su sportfair

