Brescia-Parma, probabili formazioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Gara che non ha più molto da dire per il campionato da ambo le parti. I lombardi infatti, con la sconfitta patita contro il Lecce, sono matematicamente retrocessi in Serie B. Stagione disastrosa per le Rondinelle. Nell’ultima partita i biancazzurri hanno palesato ancora una volta tutte le pecche dell’annata: poca qualità e poca forza, oltre ad una difesa non di livello (74 reti subite, seconda peggior difesa del torneo). Il Parma invece ha vinto nell’ultima sfida contro il Napoli. Tre punti che hanno permesso ai Crociati di raggiungere la matematica salvezza dopo un periodo complicato, dove i Ducali si sono lasciati andare e hanno anche perso il treno per l’Europa League. Tuttavia quella dei gialloblù resta una stagione di buon livello, ma ora bisogna chiudere con dignità. La partita sarà disputata sabato 25 ... Leggi su sport.periodicodaily

