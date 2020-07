Bayern Monaco, Sané si presenta: “Con Ribéry e Robben le cose sono andate così. Kimmich? Il più fastidioso” (Di giovedì 23 luglio 2020) Leroy Sané si è presentato alla stampa dopo il suo approdo al Bayern Monaco.L'attaccante tedesco di origini senegalesi è diventato un nuovo calciatore del club bavarese lo scorso 3 luglio. Il giocatore classe 1996 vestirà la maglia del Bayern Monaco per i prossimi cinque anni passando al club di Monaco di Baviera per la cifra di 49 milioni di euro circa più 11 milioni di bonus. Oggi, l'esterno offensivo dal piede sinistro, si è presentato in conferenza stampa rilasciando diverse dichiarazioni in merito al suo ritorno nel massimo campionato tedesco dopo l'esperienza in Inghilterra con la maglia dei Citizens."sono stato accolto molto bene, conoscevo già alcuni compagni grazie alla Nazionale. Il più ... Leggi su mediagol

Mediagol : #BayernMonaco, #Sané si presenta: “Con Ribéry e Robben le cose sono andate così. Kimmich? Il più fastidioso” - FabrizioSapia : @gielle_ssl Ripeto. La differenza di valori sarà più labile e le antagoniste sono la quarta di Spagna e (forse) la… - sportface2016 : #Bundesliga | #BayernMonaco, ecco #Sané: 'Unica opzione per me, #Kimmich mi chiamava ogni giorno...' - Mediagol : Bayern Monaco, Rummenigge: “Con #Alaba nessun accordo, abbiamo una strategia” - clikservernet : Rummenigge: “Thiago Alcantara vorrebbe andare via dal Bayern Monaco” -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Bayern Monaco, Sané si presenta: “Con Ribéry e Robben le cose sono andate così. Kimmich? Il più fastidioso” Mediagol.it Bayern Monaco, Sané si presenta: «Kimmich mi chiamava tutti i giorni»

Leroy Sané, neo acquisto del Bayern Monaco dal Manchester City, si è presentato in conferenza stampa. ACCOGLIENZA – «Sono stato accolto molto bene, conoscevo già alcuni compagni grazie alla Nazionale.

Rummenigge: “Vorremmo che Alaba rimanesse, ma non c’è ancora una soluzione”

TORINO- Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Leroy Sanè, il dirigente del Bayern Monaco Rummenigge ha parlato del possibile futuro di David Alaba: “Non abbiamo trovato una soluzione a ...

Leroy Sané, neo acquisto del Bayern Monaco dal Manchester City, si è presentato in conferenza stampa. ACCOGLIENZA – «Sono stato accolto molto bene, conoscevo già alcuni compagni grazie alla Nazionale.TORINO- Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Leroy Sanè, il dirigente del Bayern Monaco Rummenigge ha parlato del possibile futuro di David Alaba: “Non abbiamo trovato una soluzione a ...