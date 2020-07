#Auguripresidente: Sergio Mattarella compie 79 anni. Ed è ancora il protagonista del web (Di giovedì 23 luglio 2020) Aveva scatenato il web per un mancato tocco di spazzola, causa astinenza da barbiere in quei tempi difficili di lockdown a causa della pandemia di Coronavirus. E oggi, in una ricorrenza speciale, continua ad animare i social. compie oggi 79 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un compleanno festeggiato con tutto il popolo del web e con l’hashtag #Auguripresidente entrato in tendenza sui social in poche ore. July 23, 2020 Nato a Palermo il 23 luglio 1941, il presidente sta ricevendo in queste ore decine di messaggi di auguri. Attestati di stima, ringraziamenti ma anche gli immancabili meme di cui è stato spesso protagonista, soprattutto nell’ultimo difficile periodo di lockdown. Pochi i messaggi negativi. July 23, 2020 Le gif lo ... Leggi su open.online

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Auguripresidente Sergio Mattarella compie 79 anni. Gli auguri di compleanno volano sui social

Roma, 23 luglio 2020 - Sergio Mattarella compie 79 anni e social e web si ... evento scala la classifica delle tendenze della giornata con gli hashtag #Mattarella #AuguriPresidente. Nato a Palermo il ...

Mattarella compie 79 anni e il web si scatena: "Auguri Presidente!"

Molti sono semplici auguri, tanti i ringraziamenti e tra questi alcuni ricordano, con un sorriso, il video fuorionda in cui Sergio Mattarella faceva notare di non essere potuto andare dal barbiere, co ...

Roma, 23 luglio 2020 - Sergio Mattarella compie 79 anni e social e web si ... evento scala la classifica delle tendenze della giornata con gli hashtag #Mattarella #AuguriPresidente. Nato a Palermo il ...Molti sono semplici auguri, tanti i ringraziamenti e tra questi alcuni ricordano, con un sorriso, il video fuorionda in cui Sergio Mattarella faceva notare di non essere potuto andare dal barbiere, co ...