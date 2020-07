Ary and The Secret of Season disponibile da Settembre (Di giovedì 23 luglio 2020) L’editore indipendente Modus Games e lo sviluppatore eXiin hanno condiviso oggi un nuovo trailer insieme alla notizia che Ary and the Secret of Seasons, l’avventura accattivante e ricca d’azione di una giovane ragazza e del suo potere di controllare le stagioni nelle sue vicinanze, arriverà su Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC il 1° Settembre. L’annuncio di oggi accompagna un nuovo trailer che vede Ary correre, scalare e immergersi nello splendido mondo di Valdi, una terra rigogliosa ma travagliata, che ha perso la perfetta armonia che un tempo caratterizzava il suo clima coerente. Nel corso della loro fantastica avventura, i giocatori useranno i poteri delle stagioni per modificare l’ambiente che li circonda; lanciare la sfera d’inverno, per esempio, creerà ... Leggi su gamerbrain

