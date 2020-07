Appuntamenti e scadenze del 23 luglio 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Mercoledì 22/07/2020Appuntamenti: G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale dei ministri dell’economia digitale (fino a giovedì 23/07/2020) Giovedì 23/07/2020Appuntamenti: Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività 8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di giugnoTitoli di Stato: Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€iAziende:Amazon – Risultati di periodoAmerican Airlines – Risultati di periodoAutostrade Meridionali – CDA: Relazione semestraleExpedia – Risultati di periodoFinlogic – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveIntel – Risultati di periodoMattel – Risultati di ... Leggi su quifinanza

Per i ritardatari dei versamenti fiscali linea soft sulle sanzioni. Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, rispondendo a un question time ieri alla camera ha aperto alla mediazione sui versament ...BELLUNO Un'azienda su due, in provincia, non sarebbe riuscita a fare fronte alle scadenze fiscali. Saltando a piè pari l'appuntamento cerchiato in rosso nel calendario: il temutissimo lunedì 20 luglio ...