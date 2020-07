10 tonnellate di tonno rosso illegale sequestrate ogni anno in Italia, WWF: “Una minaccia per il mare e per la nostra salute” (Di giovedì 23 luglio 2020) ogni anno, oltre 10 tonnellate di tonno rosso pescato e commercializzato illegalmente vengono sequestrate in Italia, secondo un’analisi lanciata oggi dal WWF su 43 operazioni effettuate dalle forze di polizia Italiane nel 2019-2020. La maggior parte dei sequestri avviene in Sicilia, ma i numeri della pesca e del commercio illegale sono sicuramente molto più elevati e coinvolgono anche Calabria, Campania, Puglia e non solo. Secondo WWF, tali livelli di pesca illegale di tonno rosso mettono a rischio la salute pubblica e confermano la non sostenibilità dello stock più pregiato del Mediterraneo. Da gennaio, WWF ha presentato obiezione formale contro la ... Leggi su meteoweb.eu

10 tonnellate di tonno rosso illegale sequestrate ogni anno in Italia, WWF: "Una minaccia per il mare e ...

Corsa contro il tempo per salvare un capodoglio al largo delle Eolie

