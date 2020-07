YouTube Music diventa più smart e social con queste due nuove feature (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il team di YouTube Music ha introdotto le playlist collaborative e quelle assistite dall'apprendimento automatico. Ecco di cosa si tratta L'articolo YouTube Music diventa più smart e social con queste due nuove feature proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : YouTube Music YouTube Music diventa più smart e social con queste due nuove feature TuttoAndroid.net YouTube con le playlist collaborative/assistite vs Spotify con i podcast video

Il panorama dell’intrattenimento via streaming, da qualche giorno, è entrato in un’improvvisa fase di fermento visto che, dopo varie iniziative illustrate da Netflix per quanto riguarda i ...

CN MUSIC – Rocca di Papa, Cristian Melis debutta con il suo primo album IMPRONTE

Cristian Melis, il cantautore di Rocca di Papa, prosegue sulla sua strada “dritto fino al mattino” e senza sbagliare un colpo. Dopo il lancio strepitoso, nel mese di maggio scorso, dell’ultimo singolo ...

