Verità e giustizia per Mario Paciolla (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ancora mistero sulla morte di Mario Paciolla, il cooperante napoletano trovato morto nella sua abitazione a San Vicente del Caguán, in Colombia, dove viveva da 5 anni. Mario lavorava per l'ONU in un progetto di verifica e mediazione per la pace tra le formazioni guerrigliere della Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) e l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN). di Vincenzo Imparato Mario aveva 33 anni, una laurea all'Università Orientale di Napoli in Scienze Politiche e (...) - Attualità / giustizia, Verità, , Mario Paciolla Leggi su feedproxy.google

matteosalvinimi : Bene così, adesso giustizia: siamo pronti a cambiare norme, procedure e fare luce sui tanti, troppi drammi che grid… - F_DUva : Ergastolo anche in secondo grado a #Caltanissetta per 4 boss accusati di aver partecipato alla strage di #Capaci. A… - carlogubi : Di fronte a questi dati di realtà puoi decidere se chiedere verità e giustizia allo Stato, se ignorarli o se impegn… - rita_corrado : RT @matteosalvinimi: Bene così, adesso giustizia: siamo pronti a cambiare norme, procedure e fare luce sui tanti, troppi drammi che gridano… - AnnaP1953 : RT @matteosalvinimi: Bene così, adesso giustizia: siamo pronti a cambiare norme, procedure e fare luce sui tanti, troppi drammi che gridano… -

Ultime Notizie dalla rete : Verità giustizia I genitori di Regeni: «La partita per Giulio non è disperata: ci sono altri testimoni» Corriere della Sera