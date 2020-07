Vercelli, trovati due cadaveri, possibile omicidio-suicidio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Due cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di una villetta con giardino a Villata, nel vercellese. Si tratterebbe, secondo i primi rilievi, di un uomo e una donna, entrambi sulla settantina. Stando ai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica e carabinieri per i primi rilievi, insieme con il medico legale e il magistrato. Presente davanti al cancello della villetta anche il sindaco del paese, Franco Bullano. La zona è stata transennata L'articolo Vercelli, trovati due cadaveri, possibile omicidio-suicidio proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

ricatti88 : RT @MediasetTgcom24: Vercelli, trovati due cadaveri in una villetta: ipotesi omicidio-suicidio #Vercelli - MediasetTgcom24 : Vercelli, trovati due cadaveri in una villetta: ipotesi omicidio-suicidio #Vercelli - nuovasocieta : #Vercelli trovati due cadaveri, possibile omicidio-suicidio - StampaNovara : I cadaveri di un uomo e di una donna trovati in casa a Villata. Ipotesi omicidio-suicidio - StampaVercelli : I cadaveri di un uomo e di una donna trovati in casa a Villata. Ipotesi omicidio-suicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Vercelli trovati Vercelli, trovati in una casa i corpi di un uomo e di una donna. Ipotesi omicidio-suicidio Il Secolo XIX Vercelli, coppia trovata morta in una villetta: ipotesi omicidio-suicidio

Probabile omicidio-suicidio nel Vercellese. Due cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di una villetta con giardino a Villata (Vercelli). Si tratterebbe, secondo i primi rilievi, di un uomo ...

TRAGEDIA A VILLATA, TERRIBILE FATTO DI SANGUE - Osvaldo Ferraris e sua moglie trovati morti nella camera da letto

(marilisa frison) - Villata - Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 22 luglio, al civico 6 di Via Borgo Vercelli. Per ora si sa solo che sono morte due persone e che si tratta di un fatto di sangue.

Probabile omicidio-suicidio nel Vercellese. Due cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di una villetta con giardino a Villata (Vercelli). Si tratterebbe, secondo i primi rilievi, di un uomo ...(marilisa frison) - Villata - Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 22 luglio, al civico 6 di Via Borgo Vercelli. Per ora si sa solo che sono morte due persone e che si tratta di un fatto di sangue.