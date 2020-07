Torino Verona 0-0 LIVE: fine primo tempo INTERVALLO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Verona si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Verona 0-0 MOVIOLA fine primo tempo – INTERVALLO 43′ Tiro di Lazovic – Tiro da fuori area dell’esterno che finisce fuori non di molto 18′ Tiro di Verre – Lazovic serve a rimorchio Valerio Verre: rigore in movimento per il numero quattordici, che cerca la soluzione di precisione. Bremer ... Leggi su calcionews24

SuperSportBlitz : #SerieA - HT Scores: Inter 0-0 Fiorentina SPAL 1-2 Roma Torino 0-0 Verona #SSFootball - DeportesTotal8 : Descanso Sampdoria 1-2 Genoa Spal 1-2 Roma Torino 0-0 Verona -