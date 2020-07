Suso: «Siviglia, missione compiuta. E ora la Roma…» – VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Suso ha parlato dopo il riscatto da parte del Siviglia mettendo nel mirino la sfida di Europa League contro la Roma Suso ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il riscatto da parte del club andaluso: queste le parole dell’esterno spagnolo. «Sono arrivato al Siviglia con l’obiettivo di qualificarci alla prossima Champions League. L’altro era fare bene in Europa League ma per quello siamo ancora in corso. Il primo passo era sicuramente qualificarci alla Champions. L’Europa League sarà differente, ovviamente sarebbe stato meglio giocare in casa con i nostri tifosi ma è anche la competizione preferita dal Siviglia e sono sicuro che faremo del nostro meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Ufficiale, il #Siviglia riscatta #Suso dal #Milan | #calciomercato - AntoVitiello : #Siviglia aritmeticamente in Champions, scatta la clausola per #Suso, riscatto obbligatorio per il club spagnolo. A… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, il #Siviglia riscatterà #Suso: le cifre - siamo_la_Roma : ? #Suso è un giocatore del #Siviglia ?? L'ex rossonero sfiderà la #Roma in #EuropaLeague ?? Le sue parole #ASRoma - romanewseu : #Suso: “L’Europa League è la coppa preferita del Siviglia, ma affronteremo una buona Roma” #ASRoma #RomanewsEU #UEL… -