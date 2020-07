Superquark, viaggio in Asia e la mammografia in 3D: anticipazioni 22 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo appuntamento con Superquark in onda mercoledì 22 luglio alle 21.25 su Rai 1 con Piero Angela. L’Asia è il continente più grande, quello che ospita gli ambienti più differenti. E quindi la più grande varietà di animali. Ma è anche il continente della Siberia. Una terra raccontata dal documentario Bbc che apre l’appuntamento con il programma di divulgazione scientifica. Il documentario “viaggia” nel grande Nord dell’Asia, dove gli orsi si avventurano tra vulcani ancora attivi, e dove ogni anno si danno appuntamento decine di migliaia di trichechi e, sempre in Asia, protagonisti animali sorprendenti, come il rinoceronte di Sumatra, uno degli animali più rari della foresta pluviale, o i cuccioli di orangutan che ... Leggi su tvzap.kataweb

