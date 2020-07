Speranze finite per Claudio, trovato il suo corpo. Da 8 giorni si cercava il 27enne scomparso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non è finita bene la vicenda di Claudio Dedola, il giovane operaio di cui non si avevano notizie dal 13 luglio scorso, quando era scomparso da Terralba, in Sardegna. Il ragazzo, di ventisette anni, è stato trovato morto. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe tolto la vita. Dai primi accertamenti è stata esclusa la morte violenta. Il corpo è stato scoperto lungo la strada in aperta campagna in località Luri. Durante le ricerche è stato notato che nei pressi del cadavere del ragazzo, a qualche metro, c’era anche lo scooter azzurro e nero in sella al quale era stato visto la sera di lunedì 13 luglio a Terralba. Sul luogo del ritrovamento del corpo sono intervenuti i carabinieri insieme al medico legale per gli accertamenti di rito. Per ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Speranze finite Speranze finite per Claudio, trovato il suo corpo. Da 8 giorni si cercava il 27enne scomparso Caffeina Magazine Scomparso da giorni, il suo corpo trovato nel Danubio: ecco chi è l'mprenditore friulano morto in Slovacchia

Giallo a Bratislava: trovato morto l'imprenditore veneto sparito in Slovacchia

