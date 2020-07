Sgominata dalla polizia postale una rete di pedofili tutta italiana (Di mercoledì 22 luglio 2020) Perquisizioni personali, informatiche e sequestri sono stati compiuti in 12 Regioni. Lʼindagine “Pay to see” è partita da una segnalazione di due genitori. E’ stata Sgominata dalla polizia postale una presunta rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiava materiale pedopornografico. L’indagine, dell’operazione “Pay to see”, è nata da una segnalazione … L'articolo Sgominata dalla polizia postale una rete di pedofili tutta italiana proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

L'indagine è partita da due genitori insospettiti dall'uso intenso di alcuni social network da parte della figlia. Da lì, la polizia postale ha scoperto una vera e propria rete di pedofili italiani ...

