Scaroni | ' Il Milan di Pioli è giovane e divertente'

Parola d'ordine: continuità. "Sono molto contento di avere ancora Pioli, che ci ha portato un Milan così giovane, divertente e attivo, non può che farmi piacere. La continuità non puoi che farci bene".

A differenza di quanto ci si poteva attendere - complice anche l'espulsione di un giocatore della squadra avversaria - la partita del Milan con il Sassuolo, valida per la 35.esima giornata di Serie A, ...Ancora Stefano Pioli nel futuro del Milan. Niente rivoluzione con Rangnick, nei prossimi due anni in rossonero ci sarà ancora l’allenatore che tanto bene ha fatto in questi ultimi mesi. Una scelta acc ...