Sarri, “Le critiche? probabilmente sto sui cog… a qualcuno” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Udinese-Juventus, la conferenza stampa di Maurizio Sarri: “critiche? probabilmente sto sui cog… a qualcuno” Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato della corsa al titolo, ormai una formalità per i bianconeri alla luce di una classifica ormai indirizzata. Sarri in conferenza stampa: “Scudetto? Mancano 4 punti, fare punti è difficile per tutti” Continua a predicare prudenza Maurizio Sarri, che invita i suoi a tenere alta l’asticella dell’attenzione per chiudere anche dal punto di vista aritmetico il discorso Scudetto. “La parola vicino nel calcio non conta nulla. Sappiamo che ci mancano 4 punti e fare punti è ... Leggi su newsmondo

#Sarri: 'Faccio sport. E nello sport la parola vicino significa niente. Quando vai vicino a un goal, non è che hai…
Sarri: 'Le critiche nei miei confronti? Forse sto sui co.....i a qualcuno'

