Salvini si fa beffe di Conte sul Recovery Fund: “Andiamo ad ascoltare l’oracolo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si torna a parlare del duello politico a distanza tra Salvini e Conte, accentuato soprattutto dopo il “Recovery Fund” e le misure ottenute dal Presidente del Consiglio a favore dell’Italia dalla Commissione Europea. Dopo le polemiche riguardanti la mancata replica a Scanzi su LA7, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, oggi 22 luglio è arrivata una sorta di presa in giro da parte del Segretario della Lega nei confronti del Premier. Un approccio per certi versi scontato, se pensiamo che Salvini è stato tra i pochi personaggi politici a non apprezzare le norme stabilite nei confronti del nostro Paese. Salvini ironizza su Conte: “Andiamo ad ascoltare l’oracolo” In particolare, prima del discorso ... Leggi su bufale

