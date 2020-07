Ribery: 'Vorrei regalare un trofeo ai tifosi della Fiorentina. Gioco finché il fisico regge' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questo uno dei passaggi più significativi dell intervista rilasciata da Franck Ribery alla Gazzetta dello Sport. L attaccante francese parla di tutto, dalle prospettive future della formazione viola ... Leggi su eurosport

sportli26181512 : Ribery: 'Fiorentina, vorrei regalarti un trofeo. L’Inter è forte, ma io a San Siro...': Ribery: 'Fiorentina, vorrei… - infoitsport : Prima GdS - Atalanta da record, ora palla all’Inter. Ribery: 'Vorrei il bis a San Siro' - infoitsport : Ribery: “Vorrei regalare un trofeo ai tifosi. Non siamo al livello delle big, ma con 2-3 colpi…” - a99904573 : RT @FcInterNewsit: Prima GdS - Atalanta da record, ora palla all’Inter. Ribery: 'Vorrei il bis a San Siro' - FcInterNewsit : Prima GdS - Atalanta da record, ora palla all’Inter. Ribery: 'Vorrei il bis a San Siro' -

Ultime Notizie dalla rete : Ribery Vorrei

Quando lo scorso novembre si è infortunato alla caviglia, in tanti pensavano che la sua stagione in maglia viola fosse già finita. Con 12 presenze, 2 gol e un’espulsione che gli era costata 3 turni di ...“Io mi alleno e mi diverto come il primo giorno. Non sono affatto stanco di quello che faccio, per me il calcio, oltre che un lavoro, è divertimento e passione. Un sogno nel cassetto? Sarebbe bello re ...