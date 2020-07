Previsioni Meteo Toscana: locali temporali pomeridiani in Appennino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse in mattinata sul medio-basso Valdarno. Nel pomeriggio addensamenti in Appennino dove non si escludono brevi precipitazioni. Venti: deboli occidentali con locali rinforzi nel pomeriggio. Mari: poco mossi o temporaneamente mossi dal pomeriggio a nord di Capraia. Temperature: in lieve aumento, massime fino a 33-34 gradi in pianura. Afoso al mattino e in serata. Domani parzialmente nuvoloso sulle province settentrionali e nelle zone interne orientali con possibilità di rovesci e locali ... Leggi su meteoweb.eu

