Padre Sorge e il Recovery fund: 'Salvini è rimasto solo, lui è a priori contro l'Europa' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parole soddisfatte di un sacerdote inviso ai sovranisti che lo insultano sistematicamente: siamo "davvero davanti ad una decisione storica, importante". Padre Bartolomeo Sorge, gesuita e politologo ... Leggi su globalist

MoonLuchy : E pensare che a sto somaro di @BartolomeoSorg1 gli stanno chiudendo pure le scuole. Idiozie in libertà. Padre Sor… - Moixus1970 : RT @globalistIT: Padre Sorge e il Recovery fund: 'Salvini è rimasto solo, lui è a priori contro l'Europa' - RiminiFuturo : RT @globalistIT: Padre Sorge e il Recovery fund: 'Salvini è rimasto solo, lui è a priori contro l'Europa' - zazoomblog : Padre Sorge e il Recovery fund: Salvini è rimasto solo lui è a priori contro lEuropa - #Padre… - RRmpinero : RT @globalistIT: Padre Sorge e il Recovery fund: 'Salvini è rimasto solo, lui è a priori contro l'Europa' -

