“Osimhen acquistato, ma si lavora con le carte. Amici napoletani, non vi preoccupate, sta arrivando” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il giornalista nigeriano amico di Victor Osimhen, Oma Akatugba, continua a tenere banco più dell’attaccante del Lille. Oggi ha cambiato la sua immagine profilo su Twitter. Lo scatto pubblicato lo immortala con la sua faccia sul corpo di Dries Mertens (con la maglia del Napoli) che esulta imitando il balletto del magazziniere Starace. Come se non bastasse, ha pubblicato due tweet, sia in inglese che in italiano. Queste le sue parole: “Se vuoi comprare un’auto, devi andare a vedere l’auto, guidarla a volte. Negoziare con il rivenditore, firmare alcuni documenti, inviare denaro e ottenere i documenti prima di dire “Ho comprato un’auto”. Questo è il caso del grande trasferimento di Victor Osimhen. Auto acquistata ma si lavora di carta. Ancora in fase di elaborazione. Tutto ciò può richiedere alcuni giorni ... Leggi su ilnapolista

