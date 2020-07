Naviris studierà fattibilità ammodernamento cacciatorpediniere “Horizon” (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Naviris, la joint venture paritetica fra Fincantieri e Naval Group, ha firmato oggi il contratto con OCCAR, Organizzazione europea per la cooperazione in materia di armamenti, per uno studio di fattibilità dell’ammodernamento di mezza vita (mid-life upgrade – MLU) dei quattro cacciatorpediniere classe “Horizon”. Naviris opererà in stretta collaborazione con i suoi partner industriali Fincantieri, Naval Group, Leonardo , Thales, Eurosam, MBDA e Sigen. Dopo quello di R&T di giugno, questo è il secondo contratto firmato da Naviris da gennaio, quando è diventata pienamente operativa. Giuseppe Bono e Claude Centofanti, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Naviris, si sono detti “molto ... Leggi su quifinanza

